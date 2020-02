Coronavirus | Forza Nuova contro negozi cinesi | “Compriamo italiano”

Coronavirus - raid di Forza Nuova contro i negozi cinesi : Coronavirus, raid di Forza Nuova contro i negozi cinesi a Brescia Un vero e proprio blitz di Forza Nuova nella notte tra il 1 e il 2 febbraio 2020 a Brescia. Alcuni esponenti del gruppo di estrema destra hanno infatti attaccato volantini all’esterno di negozi cinesi in seguito al Coronavirus, l’epidemia partita proprio dalla Cina e che sta preoccupando il mondo. “Cogliamo l’occasione per consigliare oggi più che mai di ...

Coronavirus - blitz di Forza Nuova contro i negozi cinesi : «Comprate italiano per la sicurezza» : «Cogliamo l’occasione per consigliare oggi più che mai di sostenere i prodotti locali e le attività italiane». Il messaggio è firmato Forza Nuova: il gruppo di estrema destra ha preso la palla al balzo. Con il serpeggiare dell’epidemia da Coronavirus i militanti di estrema destra non hanno perso tempo e hanno lanciato un appello agli italiani contro la comunità cinese affiggendo cartelli alle vetrine di alcuni negozi orientali. La ...

Coronavirus - volantini razzisti di Forza Nuova sulle vetrine dei negozi cinesi a Brescia e Como : La paura del Coronavirus utilizzata come pretesto per un blitz razzista. Forza Nuova ha affisso volantini sulle vetrine di negozi e locali gestiti da cinesi a Como e Brescia, ignorando i ripetuti appelli da parte delle autorità a evitare allarmismi e derive xenofobe, invitando a "comprare italiano". "Cogliamo l'occasione per consigliare oggi più che mai di sostenere i prodotti locali e le attività italiane", scrive il movimento di estrema ...

Coronavirus - Francesco Totti sui social : “Popolo cinese - forza e non mollate mai” : Davanti al dilagare della pandemia da Coronavirus che sta mettendo in ginocchio la popolazione cinese, Francesco Totti ha voluto manifestare tutta la propria solidarietà. Attraverso il profilo ufficiale su Twitter dell'ambasciata di Pechino, l'ex stella di Roma e Nazionale ha scritto: "forza, non mollate"Continua a leggere

Coronavirus - Di Maio : “Niente allarmismi”. A Como e Brescia blitz di Forza Nuova : “Comprate italiano” : Coronavirus, Luigi Di Maio tranquillizza gli italiani: “Niente allarmismi”. Ma a Brescia e Como compaiono volantini contro i negozi cinesi. A Wuhan completato dopo dieci giorni di lavoro il nuovo ospedale. Continua a tenere banco il caso del Coronavirus, con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che ha voluto tranquillizzare gli italiani con un messaggio condiviso sulla propria pagina Facebook. Da segnalare però un blitz di ...

Coronavirus - raid di Forza Nuova contro i negozi cinesi : Ai vari appelli di allarmismo sul Coronavirus non potevano mancare le occasioni nazionaliste di cavalcare il trend e azionare la macchina razziale: è di questa mattina la notizia pubblicata sul Corriere della Sera su un raid di Forza Nuova contro alcuni negozi gestiti da cinesi a Como e Brescia. Gruppi appartenenti a Forza Nuova, durante la notte, si sono impegnati ad affiggere manifesti sulle vetrine dei negozi gestiti da orientali. I ...

Coronavirus - la retata di Forza Nuova contro i negozi cinesi : «Comprate italiano, è un dovere morale»: centinaia di volantini affissi su tutti i negozi cinesi dagli estremisti di Forza Nuova Che la psicosi contro i cinesi si stesse diffondendo non è una novità, ma non si poteva immaginare che gli atti di razzismo potessero arrivare a tanto. I militanti estremisti di Forza Nuova, sull’onda emotiva […] L'articolo Coronavirus, la retata di Forza Nuova contro i negozi cinesi sembra essere il primo ...

Bufera sui volantini di Forza Nuova su negozi cinesi : "Coronavirus? Compra italiano" : Bufera sui manifesti affissi dal movimento di estrema destra su negozi e ristoranti cinesi. "Coronavirus? Compra italiano", si legge nei volantini. "Cogliamo l'occasione per consigliare oggi più che mai di sostenere i prodotti locali e le attività italiane" Coronavirus focus Federico Garau ?

Coronavirus - si scatena il razzismo anti cinese di Forza Nuova : Manifesti di Forza Nuova all’esterno di attività cinesi: a Como e a Brescia la strumentalizzazione del Coronavirus da parte di Forza Nuova. Ogni scusa è buona per fare propaganda politica: figuriamoci una notizia “forte” e dirompente come quella del Coronavirus. La strumentalizzazione questa volta arriva da parte di Forza Nuova, che in passato spesso ha […] L'articolo Coronavirus, si scatena il razzismo anti cinese di ...

Blitz di Forza Nuova a Brescia : volantini sul Coronavirus attaccati alle vetrine di negozi cinesi : Blitz di Forza Nuova nella notte a Brescia. Esponenti del gruppo di destra hanno attaccato volantini all’esterno di attività cinesi in seguito al coronavirus. “Cogliamo l’occasione per consigliare oggi più che mai di sostenere i prodotti locali e le attività italiane” ha scritto Forza Nuova.“Comprare italiano è un dovere morale. Per godere della sicurezza assoluta a livello di ...

Coronavirus - volantinaggio notturno di Forza Nuova : “Comprare italiano è dovere morale” : Forza Nuova cavalca l’onda del Coronavirus. Nella notte a Brescia degli esponenti del partito di estrema destra hanno attaccato dei volantini all’esterno di attività gestite da cinesi. “Cogliamo l’occasione per consigliare oggi più che mai di sostenere i prodotti locali e le attività italiane”, si legge sui foglietti. “Comprare italiano è un dovere morale. Per godere della sicurezza assoluta a livello di qualità, per ...

Coronavirus : Msc Crociere ha rafforzato “le misure precauzionali” : Msc Crociere ha reso noto di avere rafforzato “le misure precauzionali a tutela della salute dei passeggeri su tutte le navi della flotta“. Alla luce delle conseguenze generate dalla diffusione del Coronavirus in Cina, Msc Crociere riferisce di avere “immediatamente adottato tutte le misure precauzionali necessarie per la salvaguardia della salute dei passeggeri e dell’equipaggio a bordo di tutte le navi della ...

Confermata la forza di diffusione del Coronavirus cinese - ma ora è più facile riconoscere e affrontare le pandemie : Il nuovo coronavirus cinese continua a fare vittime e nuovi contagi nel Paese, ma anche fuori dai confini cinesi aumentano i casi grazie alla forza di diffusione e contagio. Ormai è confermato che il coronavirus 2019-nCov può trasmettersi da uomo a uomo e auto-sostenersi nella sua propagazione, cioè l’epidemia può diffondersi da uomo a uomo senza fatica, come spiega Andrea Pugliese, dell’università di Trento, che elabora ...

Coronavirus - l’emozionante canto dei cittadini in quarantena affacciati alle finestre : “Forza Wuhan” | VIDEO : Coronavirus, i cittadini reclusi si affacciano alle finestre e intonano un canto emozionante| VIDEO Wuhan è una città fantasma. La circolazione delle auto è bloccata, le scuole sono chiuse e i cittadini sono barricati in casa. È da questa città che si è propagato il Coronavirus. Sui social circola il VIDEO che mostra l’emozionante canto degli abitanti in quarantena affacciati alle finestre. Urlano in coro “WUhàn jia ...