Coronavirus: ecco la Cecchignola, dove staranno in quarantena i 67 italiani. FOTO (Di domenica 2 febbraio 2020) Arriveranno in Italia dalla Cina lunedì 3 febbraio e verranno trasferiti all'interno della zona militare per un periodo di osservazione. Questo luogo è stato individuato dal Comitato operativo convocato nella sede del Dipartimento della Protezione Civile. LIVEBLOG tg24.sky

