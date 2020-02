Coronavirus, Di Maio: “Niente allarmismi”. A Como e Brescia blitz di Forza Nuova: “Comprate italiano” (Di domenica 2 febbraio 2020) Coronavirus, Luigi Di Maio tranquillizza gli italiani: “Niente allarmismi”. Ma a Brescia e Como compaiono volantini contro i negozi cinesi. A Wuhan completato dopo dieci giorni di lavoro il nuovo ospedale. Continua a tenere banco il caso del Coronavirus, con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che ha voluto tranquillizzare gli italiani con un messaggio condiviso sulla propria pagina Facebook. Da segnalare però un blitz di Forza Nuova a Como e Brescia, dove sono comparsi volantini affissi ai negozi gestiti dai cinesi. Le buone notizie arrivano invece da Wuhan, dove dopo dieci giorni sono terminati i lavori per la costruzione del nuovo ospedale. Luigi Di Maio Coronavirus, Luigi Di Maio: “Il governo ha tutti gli strumenti per dare supporto ai nostri cittadini” “Il governo ha già attivato tutti gli strumenti utili per dare supporto ai nostri ... newsmondo

luigidimaio : Ringrazio tutto il personale dell’Unità di Crisi e della rete diplomatica e consolare italiana in Cina per il loro… - danyvale8827 : RT @LaNotiziaTweet: Il Governo alza la guardia. Protezione civile in campo per l’emergenza #Coronavirus. #DiMaio al lavoro per il rimpatrio… - grandehermano1 : #CoronaVirus Di maio non ti preoccupare! La maggior parte degli italiani ne sono portatori scemi dell influenza dei polli! -