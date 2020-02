Coronavirus, chi sono le tre ricercatrici italiane che hanno isolato il virus allo Spallanzani (Di domenica 2 febbraio 2020) La scienziata a capo del laboratorio, la microbiologa specializzata in virus emergenti, la ricercatrice precaria che ha studiato Ebola in Sierra Leone. sono tre ricercatrici italiane - Concetta Castilletti, Maria Rosaria Capobianchi e Francesca Colavita - le protagoniste della scoperta fatta all'istituto Spallanzani di Roma, dove in poche ore è stato isolato il Coronavirus responsabile dell'epidemia che tiene mezzo mondo con il fiato sospeso. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, le ha ringraziate e definite "un orgoglio per il Paese". fanpage

lauraboldrini : Il ministro Speranza ha annunciato che “il #coronavirus è stato isolato” L’Italia è il primo Paese in Europa, un r… - MinisteroSalute : #coronavirus Hai febbre, tosse secca, mal di gola o difficoltà respiratorie? Ecco cosa c'è da sapere per chi è stat… - marcofurfaro : Donne e meridionali. Sono le scienziate dello #Spallanzani che hanno isolato il #coronavirus. Alla faccia di quel p… -