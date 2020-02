Coronavirus, Burioni: “Niente panico e niente paura, ma attenzione alle notizie scorrette” (Di domenica 2 febbraio 2020) In un video pubblicato sul sito Medical Facts (magazine online di informazione scientifica e debunking delle fake news) il virologo Roberto Burioni fa il punto della situazione alla luce dei due casi di Coronavirus riscontrati in Italia: “niente panico, niente paura, continuiamo a fare la nostra vita normale frequentando ristoranti anche cinesi – afferma – preoccupiamoci del virus influenzale che circola mentre invece il Coronavirus fortunatamente ancora non circola“. “Non possiamo però accettare che la tranquillizzazione della gente passi attraverso delle notizie scorrette. Ho sentito dire in un’intervista alla radio che il virus è poco infettivo: non è vero. Questo virus è molto infettivo. Ho sentito dire in una conferenza stampa che si trasmette, nella norma, da pazienti che hanno i sintomi: è vero, nella norma, ma in questa situazione ... meteoweb.eu

