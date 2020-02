Coronavirus, buone notizie dallo Spallanzani di Roma: isolato il virus. La conferenza stampa di Speranza (Di domenica 2 febbraio 2020) I virologi che lavorano allo Spallanzani sono riusciti a isolare il Coronavirus: i risultati di questo splendido lavoro sono stati commentati in conferenza stampa dal Ministro Roberto Speranza I virologi dell’Istituto “Lazzaro Spallanzani”, il centro d’eccellenza della capitale per la cura delle malattie virali, sono riusciti a isolare il Coronavirus. L’Italia sarebbe il primo Paese … L'articolo Coronavirus, buone notizie dallo Spallanzani di Roma: isolato il virus. La conferenza stampa di Speranza Newnotizie.it. newnotizie

