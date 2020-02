Coronavirus, Borrelli su rimpatri italiani da Cina: “Termoscanner per misurare febbre in aeroporto” (Di domenica 2 febbraio 2020) Un ponte incrociato per i rimpatri. Questo è il piano di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile e commissario per il Coronavirus, per far tornare gli italiani dalla Cina: "Stiamo pensando a un metodo incrociato per risolvere sia il problema degli italiani che sono in Cina, che quello dei cinesi che sono in Italia". A chi torna in Italia verrà sempre misurata la febbre con i termoscanner in aeroporto. fanpage

