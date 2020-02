Coronavirus. Borrelli: “le frontiere italiane non si chiudono, niente panico” (Di domenica 2 febbraio 2020) Allargamento di protocolli sanitari ai porti, ma nessuna chiusura delle frontiere. Il governo mette in atto le misure studiate contro la diffusione del Coronavirus. Rientrano gli italiani dalla Cina e saranno chiusi in container. Angelo Borrelli insiste: non si chiudono le frontiere nonostante il Coronavirus. Il governo ha messo in campo le misure studiate contro … L'articolo Coronavirus. Borrelli: “le frontiere italiane non si chiudono, niente panico” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

DPCgov : #Coronavirus #31gennaio Non creiamo allarmismi ma lavoriamo tutti insieme per fare prevenzione. Guarda il video del… - DPCgov : #Coronavirus: #31gennaio In corso il Comitato Operativo di #protezionecivile. Il Capo Dipartimento Borrelli è stato… - DPCgov : ??#Coronavirus #31gennaio Borrelli ha convocato alle ore 17 il #ComitatoOperativo di #protezionecivile per assicurar… -