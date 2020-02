Coronavirus - Annullato l'ePrix di Sanya di Formula E (Di domenica 2 febbraio 2020) La Formula E ha Annullato lePrix di Sanya del prossimo 21 marzo. La decisione è stata presa tenendo conto della situazione sanitaria internazionale legata al Coronavirus, il cui bilancio a oggi è di oltre 14.300 contagi e di 304 decessi.Possibile rinvio. Dati i crescenti problemi nel contenere la diffusione del Coronavirus, la Fia e le autorità cinesi hanno deciso di cancellare levento fissato per il 21 marzo, riservandosi la possibilità di posticiparlo in unaltra data, qualora la situazione sanitaria dovesse migliorare. In un comunicato diffuso stamane, la Formula E ha spiegato: Questa è una misura necessaria per garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale, i piloti e gli spettatori.A rischio il Gp di Cina di F.1. La cancellazione dellePrix di Sanya del prossimo 21 marzo potrebbe essere solo la prima mossa della Federazione: la possibilità che salti il GP di Cina di ... quattroruote

rep_roma : Coronavirus: annullato il Gp di Cina di Formula E. Rischio anche per la F1 - quattroruote : #Coronavirus: annullato l'ePrix di Sanya della #FormulaE >> - RossellaCataneo : @hivelessons Amo a noi la scuola ha annullato la gita perché dicono che per il coronavirus le stanno bloccando tutt… -