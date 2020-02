Coronavirus, al via il rimpatrio dei 67 italiani da Wuhan (Di domenica 2 febbraio 2020) Nella mattinata di domenica 2 febbraio è decollato da Pratica di Mare il volo di ritorno degli italiani bloccati a Wuhan, in Cina, a causa del Coronavirus. L’arrivo in Italia è previsto, come annunciato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, per lunedì 3 febbraio. notizie

