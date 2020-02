Coronavirus, al via i rimpatri degli italiani che si trovano a Wuhan (Di domenica 2 febbraio 2020) Coronavirus Italia, le ultime notizie sul virus che viene dalla Cina Restano due per il momento i casi di Coronavirus confermati in Italia. Si tratta dei due turisti cinesi ricoverati presso l’Istituto “Lazzaro Spallanzani” di Roma, specializzato nella cura delle malattie infettive. La condizioni della coppia sono state definite ieri “discrete” dai medici dell’istituto. Coronavirus Italia, al via i rimpatri degli italiani che si trovano a Wuhan. Le ultime notizie sul virus cinese ore 07.30 – italiani in fuga da Wuhan, via ai rimpatri. Controlli nei porti, prevenzione sui voli in transito – È al via in queste ore dall’aeroporto di Pratica di Mare, vicino Roma, l’operazione dell’Aeronautica militare che riporterà a casa 67 italiani rimasti bloccati a Wuhan dopo lo scoppio dell’epidemia, mentre si lavora per ... tpi

