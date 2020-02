Coronavirus, a Wuhan uomo contagiato si impicca per non infettare la sua famiglia (Di domenica 2 febbraio 2020) Un uomo, contagiato dal Coronavirus, si è suicidato impiccandosi a un cavalcavia nella città di Wuhan, dove l'epidemia è partita. Secondo quanto racconta France24 il malato non sarebbe stato accolto da nessun ospedale e avrebbe deciso di farla finita per non tornare a casa, evitando il rischio di contagiare la famiglia. fanpage

