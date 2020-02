Coronavirus, a Roma i bagarini delle mascherine: vendute a 10 euro (Di domenica 2 febbraio 2020) I nostri lettori ci segnalano una gallery pubblicata questa mattina, 2 febbraio, su TgCom24 sul caso dei bagarini delle mascherine comparsi alla Stazione Termini di Roma sull’onda dell’allarmismo diffuso sul Coronavirus. La speculazione sulla paura del contagio Come scrive Globalist i bagarini delle mascherine, a seconda della provenienza del cliente, variano il prezzo: 2 euro per gli italiani e 10 per gli stranieri, e talvolta il prodotto non è sigillato bensì altamente esposto alle intemperie. L’intento è ovviamente quello di fare leva sulla paura del contagio da Coronavirus. Come riporta Leggo in un articolo corredato da una video testimonianza, i bagarini delle mascherine sono soliti parlare ai “clienti” di pericolo imminente e dunque di assoluta necessità della mascherina: “Il virus si sta espandendo, ed è pericolosissimo. È importante ... bufale

SkyTG24 : L'#Italia è il primo Paese in #Europa a essere riuscito a isolare il nuovo #Coronavirus. Il risultato è stato otten… - SkyTG24 : Isolato il Coronavirus a Roma, è il primo Paese in Europa - Rinaldi_euro : Perretta: Coronavirus, solo a gennaio sbarcati a Roma 2mila cinesi da Wuhan. Colossale dormita della Raggi. |… -