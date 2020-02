CorMez: Younes ha rifiutato anche una ricca proposta dagli Emirati Arabi (Di domenica 2 febbraio 2020) Non c’è stato niente da fare per Amin Younes. Il tedesco ha detto di no a tutte le proposte che gli sono state avanzate. Compresa una ricca offerta proveniente dagli Emirati Arabi, con tanto di intermediari piombati a Napoli per cercare di convincerlo. L’attaccante ha detto di no fino all’ultimo secondo anche alla Sampdoria. I blucerchiati ci hanno provato fino a venerdì, proponendogli un prestito fino a fine stagione. La risposta è stata sempre la stessa: no. Lo racconta il Corriere del Mezzogiorno: “Younes ha rifiutato tante offerte, alcuni intermediari con una ricca proposta proveniente dagli Emirati Arabi sono venuti a Napoli per cercare di convincerlo. La Sampdoria anche ha avuto fitti contatti fino a venerdì proponendogli il prestito fino a fine stagione”. L'articolo CorMez: Younes ha rifiutato anche una ricca proposta dagli Emirati Arabi sembra ... ilnapolista

