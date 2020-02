Controlli nei porti e visti sospesi: il piano italiano anti-coronavirus (Di domenica 2 febbraio 2020) Recuperare gli italiani in Cina, rimpatriare i turisti cinesi attualmente in Italia. E più Controlli per tutti agli aeroporti, anche negli scali intermedi per evitare che il nuovo coronavirus si diffonda ulteriormente. Il piano ideato dal Comitato operativo (Protezione civile) entrerà in azione in queste ore. Controlli agli aeroporti Tutti i voli provenienti dalla Cina saranno sottoposti a Controlli, anche quelli che avranno fatto scalo in un luogo intermedio, in modo tale da identificare “casi sospetti” attraverso l’uso di termoscanner che misurano la temperatura corporea dei passeggeri. All’aeroporto di Fiumicino a Roma, prima del blocco dei voli da e per la Cina, erano già stati installati due termoscanner nel corridoio usato dai passeggeri provenienti dalla Repubblica popolare. Ora ne saranno installati altri quattro. Al Nord, l’aeroporto di ... open.online

