Conte e Zingaretti, “Avanti fino al 2023”. Renzi: “Il premier non è leader di tutti” (Di domenica 2 febbraio 2020) L’intervento del premier Conte a ItaliaCamp: “Avanti fino al 2023”. Renzi conferma la fiducia ma avvisa: “Il premier non è leader di tutti”. ROMA – Avvio di febbraio all’insegna dello scontro politico. Nell’intervento a ItaliaCamp il premier Conte ha ribadito la propria intenzione di andare avanti fino al 2023: “L’agenda è al via. I Contenuti ruotano intorno ai concetti di innovazione, formazione e inclusione“. “Uno dei pilastri – ha aggiunto il presidente del Consiglio citato dal Corriere della Sera – sarà il green new deal, perché il modo migliore per orientare il modo produttivo verso un’Italia verde è creare meccanismi incentivanti. Sono sicuro che tutte le forze politiche sosterranno con lealtà questa impresa comune“. In diretta il mio intervento per il decennale di ... newsmondo

