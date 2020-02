Conferenza stampa Gattuso: «Ranieri? Ho paura che me la incarti» (Di domenica 2 febbraio 2020) Conferenza stampa Gattuso, ecco le parole dell’allenatore del Napoli per presentare la partita di domani sera contro la Sampdoria Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, è intervenuto in Conferenza stampa per presentare la gara di domani sera contro la Sampdoria. Ecco le dichiarazioni del tecnico partenopeo: SAMPDORIA – «Da quando è arrivato Ranieri è prima per gol subiti, in 6 gare non ha mai preso gol, sarà una gara molto difficile. Difendono bene, lasciano pochi spazio. Sono molto preoccupato, affrontiamo un grande allenatore, ho paura che può incartarmela e l’ho detto anche ai giocatori». MERCATO – «Sono contento, l’ho detto ai dirigenti ed al presidente, la squadra è competitiva. Il presidente fa sempre la battuta della bicicletta, ora pedala, a me piace pedalare». CRESCITA – «Mi è piaciuta l’umiltà, la sofferenza, domani voglio vedere la ... calcionews24

