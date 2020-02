Comiziano, ennesimo incendio nei pressi del palazzetto dello sport (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoComiziano (Na) – Ancora un incendio da segnalare a Comiziano, dove stamattina ignoti hanno dato fuoco ad un ammasso di rifiuti nei pressi del palazzetto dello sport del piccolo comune napoletano. Lo riporta Il Mattino. Il palazzetto, che si trova vicino allo stadio comunale, è abbandonato da anni. Motivo per cui si è trasformato poco alla volta in una vera e propria discarica a cielo aperto. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Nola, che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Nel frattempo ambientalisti e residenti si lamentano: “Impossibile andare avanti così, la zona deve essere assolutamente controllata, qui non si respira più”. L'articolo Comiziano, ennesimo incendio nei pressi del palazzetto dello sport proviene da Anteprima24.it. anteprima24

