Come una madre, diretta prima puntata: Angela sospettata di omicidio (Di domenica 2 febbraio 2020) Inizia l'avventura di Angela (Vanessa Incontrada): nella prima puntata di Come una madre, la miniserie in onda da questa sera, domenica 2 febbraio 2020, alle 21:25 su Raiuno, scopriamo chi è la protagonista, ma anche cosa la spinge prima a cercare di nascondersi da tutto e da tutti e poi, invece, a dover intraprendere una fuga da dei loschi figuri. Il cast di Come una madre Vanessa Incontrada interpreta una donna in fuga da un dolore e che si ritrova a dover proteggere due bambini Come una madre, diretta prima puntata: Angela sospettata di omicidio pubblicato su TVBlog.it 02 febbraio 2020 21:28. blogo

