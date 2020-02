Come una Madre: anticipazioni seconda puntata di domenica 9 febbraio 2020 (Di domenica 2 febbraio 2020) Come una Madre - Vanessa Incontrada, Crystal Deglaudi e Tancredi Testa Tre prime serate, dirette da Andrea Porporati per 11 Marzo Film e Rai Fiction, raccontano in viaggio di Angela (Vanessa Incontrada), una donna segnata da un doloroso lutto, che viene coinvolta in un omicidio e, per salvare la vita a due bambini, si vede costretta a scappare, portandoli con sé. Come una Madre è un road movie dai toni drammatici, nel quale non mancheranno buoni sentimenti e atti eroici; a seguire tutte le anticipazioni, aggiornate episodio per episodio. Come una Madre: anticipazioni seconda puntata di domenica 9 febbraio 2020 I Servizi Segreti dubitano del racconto di Angela e credono che la donna sia coinvolta nell’omicidio di Elena. Con la complicità di Gianni, Angela decide così di scappare con i bambini, per proteggere loro e proteggere se stessa. …:Trame Precedenti:… Come una ... davidemaggio

