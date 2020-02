Come una madre, anticipazioni prima puntata della fiction Rai con Vanessa Incontrada (Di domenica 2 febbraio 2020) Vanessa Incontrada torna protagonista su Rai 1 nei panni di Angela, una donna coraggiosa con un grave lutto nel cuore che si ritrova suo malgrado ad affrontare un lungo viaggio, nei sentimenti e non, per ritrovare quella pace interiore perduta. Come una madre, una serie in tre appuntamenti a metà tra road movie e favola nera, prodotta da 11 Marzo Film in collaborazione con Rai fiction, debutta domenica 2 febbraio alle 21.25. LEGGI ANCHE: Come una madre, Vanessa Incontrada: ‘Non riuscivo a pensare a mio figlio Isal’ Come una madre, trama primo episodio Angela Graziani ha perso suo figlio Matteo e, in crisi, si rifugia nella casa della sua famiglia su un’isola. Qui incontra una vicina, Elena, madre di due bambini, Bruno e Valentina, che hanno più o meno la stessa età che aveva il suo bambino. Quando la donna chiede ad Angela di tenerle i bambini per qualche ora, la sua ... tvzap.kataweb

