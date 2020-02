Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono solo amici? Parla lei: “Fuori si sono fatti i film” (Di domenica 2 febbraio 2020) C’è solo amicizia tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro al Grande Fratello Vip? Ecco cosa ha detto lei nella casa Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si mostrano sempre più complici e uniti al Grande Fratello Vip, lei però ci ha tenuto a chiarire che al momento lo vede solo come un amico. Durante la diretta di venerdì è andata in onda una clip su Paolo e Clizia, lei non sembra aver reagito benissimo dopo averla vista. La gieffina pensa che in molti stiano correndo un po’ troppo nel cercare di definire il loro rapporto come qualcosa di più di una bella amicizia. Parlando con Licia la Incorvaia ieri nella casa più spiata d’Italia ha detto: “Adesso parlerò di questa cosa anche con Paolo. Siamo stati presi un po’ alla sprovvista, è come se tipo vedessimo l’album di nozze non consumate. Noi ci stiamo conoscendo, è come se mi avessero già mostrato il mio album di nozze. Ci ... nonsolo.tv

