Clemente Mastella, ufficiali le dimissioni da sindaco di Benevento: “Io nella storia d’Italia” (Di domenica 2 febbraio 2020) Clemente Mastella non è più il sindaco di Benevento. Lo aveva già annunciato nei giorni scorsi, ma ha aspettato questa mattina, la domenica successiva alla visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in città, per rassegnare le dimissioni, consegnate nelle mani di un dipendente comunale che poi le ha protocollate. dimissioni arrivate dopo che la sua maggioranza è implosa, con il formarsi nell’ultimo periodo di vari gruppi autonomi di consiglieri dissidenti, in polemica con la linea di governo mastelliana. Dissidenti che Mastella ha affrontato con durezza, definendoli lillipuziani: “Dei ricatti di questi lillipuziani non me ne frega proprio nulla, io resto nella storia d’Italia, a differenza loro”. Una versione ribadita e amplificata nell’intervista rilasciata proprio a Il Fatto Quotidiano lo scorso sabato: “Un arraffa arraffa continuo. Chi chiede, chi ... ilfattoquotidiano

