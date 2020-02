Classifica Sei Nazioni rugby femminile 2020: risultati, punti e bonus (Di domenica 2 febbraio 2020) Il Sei Nazioni 2020 di rugby femminile scatterà domenica 2 febbraio 2020 e vedrà subito l’esordio dell’Italia, che alle ore 14.00 farà visita al Galles. Altra trasferta per le azzurre alla seconda giornata, con il match in casa della Francia sabato 8 febbraio alle ore 21.00. Dopo una settimana di pausa, esordio casalingo per le azzurre, che affronteranno la Scozia domenica 23 febbraio alle ore 18.10. Altra settimana di sosta e nuova trasferta per la Nazionale, questa volta in Irlanda, domenica 8 marzo alle ore 14.00, poi ultima recita del torneo domenica 15 marzo alle ore 14.30 con l’Inghilterra. risultati SEI Nazioni rugby femminile 2020 I giornata Domenica 2 febbraio Francia v Inghilterra ore 13.30 Irlanda v Scozia ore 14.00 Galles v Italia ore 14.00 II giornata Sabato 8 febbraio Francia v Italia ore 21.00 Domenica 9 febbraio Scozia v Inghilterra ore 13.10 Irlanda v ... oasport

