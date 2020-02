Ciro Immobile consola Arianna, che ha perso il fratellino: la storia che commuove - (Di domenica 2 febbraio 2020) Serena Granato Ciro Immobile e la consorte, Jessica Melena, consolano una giovane, che ha perso il fratello minore Ieri è stata trasmessa la nuova puntata di C'è posta per te. E il nuovo appuntamento tv del people-show di Maria De Filippi ha visto Ciro Immobile e la sua consorte presentarsi in qualità di ospiti, in studio. Il calciatore della Lazio e classe 1990, insieme alla moglie Jessica Melena, sono stati chiamati in trasmissione a consolare una ragazza di nome Arianna, che ha subito una perdita familiare. Il giocatore ha stupito il pubblico per le parole di consolazione riservate alla giovane protagonista della storia, raccontata dalla De Filippi. Una storia delicata quella della famiglia creata dai coniugi Luciana e Benny. I quali hanno chiesto scusa pubblicamente ad Arianna, per averla trascurata ed essersi sentiti genitori del solo compianto figlio. "Il piccolo ... ilgiornale

