Cina, virus dell'aviaria nei polli dell'Hunan: la regione confina con quella dell'epidemia di coronavirus (Di domenica 2 febbraio 2020) Le autorità cinesi hanno rilevato casi di virus H5N1 dell'aviaria a Shaoyang, provincia centrale dell'Hunan, con circa 4.500 polli infettati. Lo riporta il Global Times, sulla base... leggo

NicolaPorro : Sul #coronavirus c'è qualcosa che non ci dicono (#Cina in primis). Ce lo racconta @editoreruggeri… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, saliti a 14.300 i contagi in #Cina - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: in Cina oltre 8100 casi e 212 morti, il paese sempre più isolato. Per italiani provenienti da Wuhan q… -