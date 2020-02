Cina, migliaia di polli con influenza aviaria nello Hunan, regione che confina con Wuhan (Di domenica 2 febbraio 2020) Le autorità sanitarie cinesi hanno rilevato casi di virus H5N1 dell'aviaria a Shaoyang, provincia centrale interna dell'Hunan. migliaia di polli - 4.500 per l'esattezza - sono stati trovati infettati in un allevamento che ne comprendeva oltre 7.800. fanpage

