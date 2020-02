Cina: inquietante invasione di corvi nella zona di Wuhan, città dove si è sviluppato il coronavirus [VIDEO] (Di domenica 2 febbraio 2020) Ancora Wuhan. Ancora una volta uno strano evento legato agli animali che arriva direttamente dalla cittadina cinese dalla quale è partita l’epidemia di coronavirus, che sta tenendo il mondo con il fiato sospeso. Sui social è stato pubblicato un video nel quale è ben visibile una vera e propria invasione di corvi. Una scena reale e accaduta poche ore fa, sebbene sembri la scena di un film horror. GUARDA IL VIDEO: invasione di corvi ha Wuhan, città cinese dalla quale è partita l’epidemia di coronavirus VIDEOL'articolo Cina: inquietante invasione di corvi nella zona di Wuhan, città dove si è sviluppato il coronavirus VIDEO Meteo Web. meteoweb.eu

