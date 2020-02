Ciclocross, Mondiali 2020: Mathieu van der Poel è battibile? Cercasi avversari credibili (Di domenica 2 febbraio 2020) E’ possibile battere un atleta che ha vinto 60 degli ultimi 63 cross disputati? La matematica ci dice di sì, anche se chiaramente per farlo serve un’impresa epocale o un ingente aiuto da parte del fato. Negli ultimi due anni abbiamo visto Mathieu van der Poel fare talune rimonte, come quella nell’ultimo Duinencross di Koksijde, nel quale ha superato quasi quaranta corridori in un giro, per cui viene difficile pensare che anche una caduta o una foratura possano fermarlo. Lo strapotere del neerlandese nel Ciclocross è qualcosa di incredibile, il suo mix di potenza e tecnica probabilmente non ha eguali nella storia della disciplina. Il fenomeno orange, inoltre, ha grandissime doti per quanto concerne il recupero nel breve, le quali gli permettono di prodursi in più accelerazioni in serie che non lasciano scampo ai rivali. Come se non bastasse, oltretutto, nelle ultime ... oasport

