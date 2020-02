Ciclocross, Mondiale 2020: Thibau Nys regna incontrastato nella gara uomini juniores (Di domenica 2 febbraio 2020) Il figlio d’arte Thibau Nys domina, come da pronostico, il campionato del Mondo di Ciclocross di Dubendorf riservato alla categoria uomini juniores. Non c’è stato nulla da fare per i rivali che, su un percorso reso fangoso dalla pioggia di questa notte, hanno dovuto alzare bandiera bianca appena Nys ha deciso di aumentare l’intensità. Per il Belgio è addirittura tripletta, dato che alle spalle del figlio del Cannibale di Baal sono arrivati Lennert Belmans, secondo, ed Emiel Verstrynge, terzo. Solo quarto il padrone di casa Dario Lillo, il quale è caduto nel finale mentre si stava giocando il bronzo con Verstrynge. Migliore degli italiani Lorenzo Masciarelli, l’azzurro che ha saputo interpretare meglio una gara resa più dura del previsto dal terreno pesante, che è giunto 19°, mentre Davide De Pretto, dopo un bell’inizio col primo giro chiuso in quinta ... oasport

