Ciclocross, Mondiale 2020: Mathieu van der Poel domina dall’inizio alla fine e conquista il terzo iride (Di domenica 2 febbraio 2020) Mathieu van der Poel non ha fatto prigionieri nel Mondiale 2020 di Ciclocross di Dubendorf, Svizzera. Il Fenomeno neerlandese ha conquistato il suo terzo titolo iridato tra gli Elite, quinto in assoluto nel cross considerando anche i due vinti da junior, con una prestazione che resterà negli annali. Al secondo posto arriva il britannico Tom Pidcock che ha pagato un distacco di addirittura 1’20” dal Tulipano. Pidcock, inoltre, è il primo corridore non belga o neerlandese a piazzarsi sul podio della rassegna iridata dal 2014. Medaglia di bronzo per Toon Aerts, primo di un Belgio che ha subito una delle sconfitte più eclatanti della sua storia. Van der Poel ha preso la testa sin dalla partenza e non l’ha mai mollata. Dopo la prima tornata aveva già staccato tutti e in poco tempo è riuscito a costruirsi un vantaggio superiore al minuto. Il Fenomeno è stato in grado di fare ... oasport

