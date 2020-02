Ciclismo, Dries Devenyns: “Ero solo contro tutti nel finale, ma mi sentivo bene e ho vinto la Cadel Evans Great Ocean” (Di domenica 2 febbraio 2020) Il belga Dries Devenyns (Deceuninck-QuickStep) ha vinto la Cadel Evans Great Ocean Road Race 2020 che si è corsa a Geelong, in Australia, battendo il russo Pavel Sivakov (Team Ineos) in uno sprint a due, dopo che la coppia era riuscita a scappare da un gruppo più numeroso negli ultimi pochi chilometri della corsa che presentava una lunghezza totale di 171. Sivakov ha attaccato a 5 chilometri dalla conclusione, e il solo Devenyns è stato in grado di inseguire, e infine riacciuffare, il ciclista russo, mentre Impey, Keukeleire e McCarthy hanno provato l’inseguimento, senza buoni esiti. È stato Devenyns che ha rotto gli indugi nello sprint finale a circa 200 metri dalla conclusione, e sebbene Sivakov abbia reagito, non è riuscito a tornargli sotto, chiudendo ad un paio di lunghezze. Il commento di Dries Devenyns a fine gara: “Sivakov è stato aggressivo lungo tutto il corso ... oasport

