Ciclismo, Coppa del Mondo BMX 2020: Willoughby fa doppietta al femminile, vittorie per Kimmann e Fields al maschile (Di domenica 2 febbraio 2020) Dopo una grandissima attesa è finalmente ricominciata la stagione di World Cup di BMX, con la prima tappa di questo 2020. A più di dieci anni dall’ultima volta, l’UCI BMX Supercross è finalmente tornata a disputare una sessione della propria competizione itinerante a livello mondiale nella terra dei canguri, con la tappa di Shepparton, iniziata nella giornata di venerdì 31 gennaio 2020, che si è conclusa domenica 2 febbraio. All’evento australiano hanno partecipato più di 200 tra i più famosi corridori di questa disciplina e in generale un numero talmente vasto di appassionati tale da coinvolgere, in uno degli eventi più importanti della stagione BMX, oltre 30 Paesi diversi. Nella giornata di sabato, ad imporsi in gara-1 nella categoria uomini Elite è stato il neerlandese Niek Kimmann, secondo agli ultimi Campionati Mondiali di Zolder e attuale campione europeo in ... oasport

