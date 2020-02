Che fine ha fatto Sabrina Salerno, la cantante, showgirl e attrice italiana diventata celebre negli anni ’80 (Di domenica 2 febbraio 2020) Sabrina Salerno è una famosa cantante, showgirl e attrice italiana diventata celebre negli anni ’80. In molti se la ricordano per la sua energia pazzesca, per le forme prorompenti e per il suo tormentone “Boys”. Ma che fine ha fatto e com’è adesso la bella Sabrina Salerno? Ebbene, Sabrina Salerno è tornata alla ribalta: affiancherà Amadeus sul palco dell’Ariston di Sanremo. Lei è una delle 5 co-conduttrici spiegando il motivo della sua scelta così: “È bellissima. La conosco dai tempi di Radio Deejay, anche lei è legata alla musica. Mi piace portare sul palco una donna che è stata una icona sexy con la sua bellissima storia”. Visualizza questo post su Instagram Il tempo è un’illusione. Buona domenica… Un post condiviso da Sabrina Salerno OFFICIAL (@SabrinaSalernofficial) in data: 2 Feb 2020 alle ore 3:13 ... bigodino

