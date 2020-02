Cerezo su Cavani: “Non siamo qui per essere derubati” (Di domenica 2 febbraio 2020) Il presidente dell’Atletico Madrid Enrique Cerezo dopo il derby perso per 0 1 contro il Real ha speso parole poco lusinghiere nei confronti di Edison Cavani che all’ultimo minuto non si è più trasferito a Madrid “È vergognoso il rapporto che certi giocatori hanno con i loro agenti e con i loro parenti. Il mercato ormai è gonfiato, ma non siamo qui per essere derubati”. Il presidente ha avuto da ridire anche sul Var per il possibile rigore su Morata: “Il Var serve proprio per rivedere gli episodi. Dal mio punto di vista è stata una penalità chiara. È molto difficile chiamare una penalità tra due squadre come Real e Atletico” Infine, su Simeone: “È un grande allenatore. L’allenatore che ha vinto il maggior numero di titoli con l’Atletico e continuerà a vincerli. È il nostro allenatore“. L'articolo Cerezo su Cavani: “Non ... ilnapolista

napolista : #Cerezo su #Cavani: “Non siamo qui per essere derubati” Il presidente dell’#AtleticoMadrid dopo al derby: “È vergo… - antopel46 : RT @BombeDiVlad: ?? Enrique #Cerezo, presidente dell’ - Salvalentino86 : CEREZO #PAPPONE non sei tu il nostro #Cavani ?????? -