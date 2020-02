Cento anni dalla nascita di Michele Prisco, il signore del romanzo. A Napoli partono le celebrazioni (Di domenica 2 febbraio 2020) di Fiorella Franchini Michele Prisco, “il signore del romanzo”, scomparso nel 2003, compie cent’anni e partono le celebrazioni con un intenso programma di eventi previsti a livello nazionale. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha istituito, con decreto del Ministro Franceschini, un comitato nazionale presieduto dal prof. Carlo Vecce che d’intesa con il Centro Studi Michele Prisco, ha affidato all’Orientale l’organizzazione del convegno inaugurale, intitolato “Michele Prisco tra radici e memoria”, previsto nei giorni 19 e 20 maggio 2020 a cui parteciperanno Giulio Ferroni e Antonio Saccone. Nella stessa occasione sarà aperta, presso la Biblioteca Nazionale, una mostra di libri e autografi, e sarà proiettata l’anteprima del documentario sulla vita e l’opera, basato su materiali di repertorio RAI, sequenze del film Una spirale di nebbia, foto e documenti ... ildenaro

RaiNews : L'incidenza più elevata si è verificata nella fascia 0-4 anni,in cui sono stati segnalati 174 casi #morbillo - TuttoQuaNews : RT @Linkiesta: L’infezione colpisce nel 70 per cento dei casi persone di oltre 50 anni, specialmente uomini, e in particolare affetti da pa… - robytall : RT @bravimabasta: +++ EURISPES: IL 15,7 PER CENTO DEGLI ITALIANI È UNA PODEROSA TESTA DI CAZZO. DIECI ANNI FA ERANO SOLO 2,7 PER CENTO +++… -