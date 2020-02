C’è Posta per Te vince ancora agli ascolti tv, è la prima scelta degli italiani (Di domenica 2 febbraio 2020) C’è Posta per Te vince ancora agli ascolti tv del sabato sera, battendo il film Wonder con Julia Roberts. Il programma di e con Maria De Filippi è la prima scelta degli italiani con 5.817.000 spettatori pari al 29.9% di share, mentre Rai1 ha chiuso con 3.933.000 spettatori pari al 17.6% di share. Ospiti della quarta puntata, Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena. fanpage

trash_italiano : C'È POSTA OVER FINALMENTE. #cepostaperte - HuffPostItalia : Maria De Filippi asfalta le Meraviglie di Alberto Angela: ascolti record per C'è posta per te - zazoomblog : C’è Posta per te caos per la presenza di Ciro Immobile: “Regalo inadatto” (VIDEO) - #Posta #presenza #Immobile: #“… -