C’è posta per te, Serena alla figlia: “Ero pazza, torna da me”. Ma Francesca chiude la busta (Di domenica 2 febbraio 2020) A C'è posta per te 2020, la storia di Serena, una mamma in cerca della figlia Francesca, che vive a Londra. La ragazza non vuole più parlarle da 4 anni perché anni prima sua madre avrebbe abbandonato lei e le altre due sorelle, Rita e Desirè, per viversi una storia d'amore nata su internet, con tale Alessandro. Nonostante i tentativi di Maria De Filippi, Francesca chiude la busta e rinfaccia il mancato abbraccio della mamma Serena, quando lei era sola e investita di responsabilità più grandi di lei. fanpage

