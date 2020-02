‘C’è Posta per Te’, Giuseppe alla ricerca della sua Giovanna che inizialmente non ne vuole sapere ma poi ci ripensa e… (Video) (Di domenica 2 febbraio 2020) Nuovo appuntamento ieri sera con le emozioni di C’è Posta per Te, il programma condotto da Maria De Filippi che ha offerto al suo affezionatissimo pubblico una serata all’insegna delle sorprese, dei tentativi di riconciliazione, delle lacrime e degli amori rimpianti. Sono state tante le storie protagoniste della serata, ma una in particolare ha colpito il pubblico e il mondo del web. Stiamo parlando del simpatico Giuseppe che ha cercato l’aiuto di Maria per ritrovare la donna che per 70 anni gli ha rapito il cuore e con la quale ha avuto anche recentemente qualche scambio telefonico successivamente interrotto d’improvviso. Stiamo parlando di Giovanna e a presentarsi per lui sono state tre signore. “Giovanna mi riconosci?“, questa la domanda che ha riservato a tutte sostenendo di non esser cambiato più di tanto da quando era giovane. Categorico ha ... isaechia

trash_italiano : C'È POSTA OVER FINALMENTE. #cepostaperte - HuffPostItalia : Maria De Filippi asfalta le Meraviglie di Alberto Angela: ascolti record per C'è posta per te - AndreaAAmato : #AscoltiTv 1 febbraio vince C’è posta per te con il 29,95%, seguono Wonder con il 17,65% e FBI con il 5,38%… -