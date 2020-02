C’è posta per te, Giovanna ha detto altre bugie: la segnalazione dopo la puntata (Di domenica 2 febbraio 2020) La storia di Giovanna e Giuseppe dopo C’è posta per te: lei ha detto altre bugie a Maria De Filippi Ha destato parecchio interesse la storia di Giuseppe e Giovanna alla quarta puntata di C’è posta per te 2020. Il siciliano ha scritto a Maria De Filippi per rintracciare una sua vecchia fiamma, conosciuta negli … L'articolo C’è posta per te, Giovanna ha detto altre bugie: la segnalazione dopo la puntata proviene da Gossip e Tv. gossipetv

trash_italiano : Se qualcuno dovesse scrivere a Maria per ringraziarvi, quale vip vorreste incontrare a C’è Posta Per Te? - trash_italiano : C'È POSTA OVER FINALMENTE. #cepostaperte - HuffPostItalia : Maria De Filippi asfalta le Meraviglie di Alberto Angela: ascolti record per C'è posta per te -