Casa Sanremo: Testimonial Anna falchi per il taglio del nastro (Di domenica 2 febbraio 2020) Casa Sanremo: Apre ufficialmente le sue porte la Casa del Festival. taglio del nastro alle 19 con la madrina Anna falchi e tanti amatissimi volti RAI. È fissata per oggi, domenica 2 febbraio 2020 alle 19, l’inaugurazione della tredicesima edizione di Casa Sanremo, l’hospitality ufficiale del Festival realizzata da Consorzio Gruppo Eventi in partnership con Rai e Rai Pubblicità. Al taglio del nastro, con il patron Vincenzo Russolillo, presidente Consorzio Gruppo Eventi e Antonio Marano, presidente RAI Pubblicità, interverranno il direttore di RAI1 Stefano Coletta, la direttrice di Radio RAI2 Paola Marchesini, la direttrice di RAI Play Elena Capparelli, il conduttore dell’Altrofestival Nicola Savino e il resto del cast del dopofestival, la rapper Miss Keta, i padroni di Casa di Vita in diretta e UnoMattina Alberto Matano e Roberto Poletti, la dj e conduttrice di Prima Festival Ema ... 2anews

RadioItalia : 'Tornare a Sanremo è un po' come tornare a casa...' @frankgabbani a Sanremo Italiano con @FioFelisatti… - valeriolundini : ARMA BIANCA DA SAMURAI. Feat. flavioinsinna_ vazzanikki @ Casa Sanremo Official - Enken51474164 : RT @RadioItalia: 'Tornare a Sanremo è un po' come tornare a casa...' @frankgabbani a Sanremo Italiano con @FioFelisatti -