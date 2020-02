Carnevale di Venezia 2020: eventi, programma, date e orari (Di domenica 2 febbraio 2020) Uno degli appuntamenti più attesi del Carnevale 2020 è sicuramente il Carnevale di Venezia. Come quello di Fano, è tra i più antichi nel nostro Paese e, indubbiamente, tra i più conosciuti in tutto il mondo per la sua bellezza. Ogni anno propone un tema specifico, tra maschere e costumi che si ispirano all’eleganza Veneziana. Durante il Carnevale di Venezia 2020 sono diversi gli appuntamenti iconici e tradizionali a cui poter prendere parte. Non solo, vengono anche realizzati eventi, concerti e Dj Set. Vediamo ora insieme quali sono gli orari, le date e il programma di quest’anno. Carnevale DI Venezia 2020: IL programma CON date E orari Dopo avervi segnalato le città d’Italia e d’Europa che organizzano i migliori eventi dedicati a questa festività, oggi vi sveliamo il programma del Carnevale di Venezia 2020, che si apre l’8 febbraio, con la prima ... ultimenotizieflash

