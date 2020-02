Capitale europea della cultura: al via a Rijeka (Fiume) eventi e manifestazioni (Di domenica 2 febbraio 2020) Rijeka (Fiume in italiano) ha aperto sabato il suo anno di Capitale europea della cultura con una serie di eventi e manifestazioni protrattisi per l’intera giornata. Rijeka condivide il titolo di Capitale europea della cultura con la città irlandese di Galway. L’iniziativa “Capitale europea della cultura” intende: mettere in luce la ricchezza e la diversità delle culture in Europa celebrare le caratteristiche culturali condivise da tutti gli europei accrescere il senso di appartenenza dei cittadini europei a uno spazio culturale comune promuovere il contributo della cultura allo sviluppo delle città. L’esperienza ha inoltre dimostrato che l’evento è un’eccellente opportunità per: riqualificare le città potenziare il profilo internazionale delle città valorizzare l’immagine delle città agli occhi dei suoi abitanti ridare vitalità ... meteoweb.eu

CatalfoNunzia : Oggi ho partecipato alla conferenza stampa di presentazione di Padova Capitale europea del volontariato 2020. Una g… - TgrRaiFVG : Con una settantina di eventi musicali ed artistici, aperte a Fiume in Croazia, le manifestazioni della Capitale Eur… - GrandeFenice : RT @SilviDag: #Padova è la capitale europea del volontariato.Quel pezzo di società che sostiene i disabili, integra gli immigrati, lavora n… -