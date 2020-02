Capello incensa Ibrahimovic: «È come Ronaldo, ha portato mentalità vincente» (Di domenica 2 febbraio 2020) Capello parla di Ibrahimovic e lo elogia: «Ha portato mentalità vincente. È come Ronaldo, un fuoriclasse che ha sempre voglia» All’interno della sua intervista a La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha speso parole d’elogio per Zlatan Ibrahimovic. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore: «Con lui il Milan ha cambiato passo. L’obiettivo della qualificazione in Europa League non è più un miraggio. Zlatan ha portato la mentalità vincente, è come Cristiano Ronaldo: un fuoriclasse che ha sempre voglia di essere protagonista, capace di trascinare con il suo spirito il resto della squadra». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

