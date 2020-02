Camionisti in Trattoria: inizia la nuova era, con Misha Sukyas (Di domenica 2 febbraio 2020) Misha Sukyas Immaginare Camionisti in Trattoria senza Chef Rubio sembra pressoché impossibile, ma tant’è, stasera il programma tornerà alle 21.25 sul Nove con la sua quarta edizione, orfana del vecchio protagonista (qui tutto sul suo addio a Discovery). Il suo posto sarà preso da Misha Sukyas, chef di origini armene che il pubblico televisivo ha già avuto modo di conoscere in altri lidi. Camionisti in Trattoria: chi è il nuovo conduttore Misha Sukyas Nato a Milano, classe 1980, Misha Sukyas è stato nel cast della prima edizione di Hell’s Kitchen su Sky Uno, nonché in quello di Chopped su Food Network, canale per il quale ha poi realizzato due programmi tutti suoi, Effetto Wow e Comfort Food. Cresciuto tra l’Italia, Los Angeles, India e Londra, ha viaggiato molto toccando Cina, Indonesia, Caraibi, Nord Europa, Polinesia e Australia. Nel continente dei canguri ha conosciuto ... davidemaggio

