Calciomercato Napoli, il retroscena su Sofyan Amrabat: i motivi del rifiuto alla maglia azzurra (Di domenica 2 febbraio 2020) Il Napoli aveva trovato l’accordo con l’Hellas Verona per Sofyan Amrabat, ma non ha raggiunto l’accordo con l’entourage del giocatore. Il marocchino aveva deciso di accettare la corte della Fiorentina, di cui vestirà la maglia a partire dalla prossima stagione, non solo per motivi di ingaggio. Cristiano Giuntoli ci ha provato fino all’ultimo momento. A meno di 24 ore dalla fine del mercato, è stato fatto l’ultimo tentativo contattando gli agenti del mediano dell’Hellas Verona, ma non c’è stato nulla da fare. Sembra che il ragazzo avesse capito che a Napoli non sarebbe stato protagonista, mentre alla Fiorentina avrà una maglia da titolare assicurata. Quando è arrivata la proposta viola, Sofyan Amrabat ha subito preferito la destinazione toscana a quella partenopea. Hellas Verona e Fiorentina hanno quindi portato avanti i colloqui chiudendo ... calciomercato.napoli

Calciomercato Napoli - José Callejon a un passo dalla cessione : Se il discorso per il rinnovo di Dries Mertens è ancora aperto, come intuibile per José Maria Callejon dovrebbe arrivare la cessione . Dopo 7 anni da protagonista e stakanovista l’esterno offensivo spagnolo non rinnoverà il suo contratto, in scadenza il prossimo giugno. Da tempo la questione tiene banco nell’ambiente azzurro. Nelle ultime settimane non c’è stato nessun contatto tra l’agente del giocatore, Manuel Garcia ...

Calciomercato Napoli - Piotr Zielinski e Arkadiusz Milik rifiutano le condizioni per il rinnovo : I due polacchi del Napoli Piotr Zielinski e Arkadiusz Milik continuano a trattare con la società per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021. Sull’ingaggio non ci sarebbero problemi. Al centrocampista è stato offerto un prolungamento fino al 2024 per 2 milioni di Euro a stagione (quasi il doppio dell’ingaggio attuale). Per l’attaccante c’è uno stipendio da 3 milioni di Euro. Il vero problema è rappresentato dal nodo ...

Napoli - per Sportmediaset il Calciomercato invernale è da 7 - 5 : La redazione di Sportmediaset coha fornito i propri voti al mercato delle varie squadre della Serie A, premiando soprattutto gli azzurri. 8 assegnato all’Inter per il colpo di Christian Eriksen, mentre il Napoli prende un bel 7,5. “Pochi conoscevano Diego Demme qualche settimana fa, ma adesso è chiaro che l’arrivo di questo centrocampista è stato altamente positivo per l’equilibrio tattico della squadra. Il tutto a un ...

Calciomercato - anomalia Napoli : De Laurentiis ha speso 95 milioni per la decrescita felice : Demme, Lobotka, Politano, Petagna, Rrhamani: 95 milioni sul mercato di gennaio rappresentano un inedito assoluto per Aurelio De Laurentiis . E dire che nella sua veste di presidente di calcio Adl ha mostrato spesso di essere disposto a smentire se stesso e i suoi “dogmi”, ma quello di non spendere tanto a campionato in corso sembrava intoccabile. Parlare di Grassi e Regini o di Zinedine Machach ai napoletani infatti equivale ad aprire ferite e ...

Calciomercato Napoli - Dries Mertens rifiuta ancora il Chelsea : Il Napoli sta lavorando ancora al rinnovo di Dries Mertens , ma fino alle ultime ore di mercato il Chelsea ha provato a convincere sia lui che il club azzurro a operare un trasferimento. Tutto risolto con un nulla di fatto. Al calciatore non rimane che provare a prolungare il contratto con gli azzurri, altrimenti rimarrà svincolato. Qualora “Ciro” fosse partito subito, gli inglesi avrebbero liberato Olivier Giroud in direzione Inter o ...

Calciomercato - il pagellone di CalcioWeb : Inter da 5.5 (ecco perché) - Fiorentina - Napoli e Genoa da applausi : Anche la sessione invernale di Calciomercato ha chiuso i battenti. Gong alle 20, tutto finito e discorsi rinviati a giugno. La redazione di CalcioWeb ha stilato il suo consueto pagellone con i voti, e i rispettivi giudizi, alle 20 squadre di Serie A. Promosse a pieni voti Fiorentina , Genoa , Napoli e Verona. Male Spal, Brescia e Udinese. Milan in ripresa, l’ Inter fa il colpaccio Eriksen ma il mercato, nel suo complesso, resta ...

Calciomercato Napoli - nelle ultime ore è spuntato il nome di Tripaldelli : Giuntoli alla disperata ricerca di una soluzione per la fascia sinistra. Ecco l’ultima idea Secondo... L'articolo Calciomercato Napoli , nelle ultime ore è spuntato il nome di Tripaldelli proviene da ForzAzzurri.net.

Calciomercato Napoli - ufficiale l’arrivo di Petagna dalla Spal : Calciomercato Napoli : l’attaccante di scuola Milan resterà a Ferrara fino al termine della stagione, per poi accasarsi a giugno all’ombra del Vesuvio. Calciomercato Napoli | Il Napoli ha comunicato “di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Andrea Petagna e contestualmente di averlo girato in prestito alla Spal fino al 30 giugno 2020”. Il mercato azzurro, comunque, non è ancora concluso. Fino alla ...

Amrabat al Napoli?/ Calciomercato : obiettivo sfumato - andrà alla Fiorentina : Amrabat al Napoli? Calciomercato : obiettivo sfumato per i partenopei, il giocatore del Verona andrà alla Fiorentina a partire dall'estate.

Calciomercato 28 gennaio : Eriksen-Inter - UFFICIALE. Emre Can al Borussia - accordo imminente. Cagliari-Pjaca - si chiude. Napoli - bivio Petagna-Pinamonti. Roma - Florenzi al Valencia : Calciomercato 28 gennaio - Ecco tutte le trattative di oggi martedì 28 gennaio . Affari e potenziali colpi di scena a 3 giorni dalla chiusura ufficiale della sessione invernale di Calciomercato . INTER– Oggi arriverà l’ufficialità di Eriksen. Visite mediche eseguite nella giornata di ieri e primo saluto ai tifosi. I nerazzurri valuteranno con estrema calma anche il […] L'articolo Calciomercato 28 gennaio : Eriksen-Inter , UFFICIALE. ...

Calciomercato Napoli - Younes rischia di finire ai margini della squadra : La situazione di mercato di Younes si fa alquanto spinosa. Il calciatore rischia di finire ... L'articolo Calciomercato Napoli , Younes rischia di finire ai margini della squadra proviene da ForzAzzurri.net.

Calciomercato Napoli - la rivoluzione di gennaio potrebbe non essere ancora finita : L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, analizza il mercato di gennaio del Napoli che,... L'articolo Calciomercato Napoli , la rivoluzione di gennaio potrebbe non essere ancora finita proviene da ForzAzzurri.net.

Calciomercato - Dries Mertens vuole restare a Napoli. Niente Chelsea : " Dries Mertens vuole restare a Napoli". Le parole di Vincenzo Morabito - intermediario in Italia per Giroud - a Sky Sport fanno tirare un sospiro di sollievo ai tifosi azzurri, preoccupati che l'attaccante belga possa lasciare la squadra in questa sessione invernale delle trattative.Continua a leggere

Calciomercato Napoli - ufficiale l’acquisto di Andrea Petagna : rimarrà in prestito alla SPAL : Andrea Petagna è finalmente un nuovo giocatore del Napoli . Il club di Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato l’operazione attraverso il sito ufficiale . Il contratto dell’attaccante è stato depositato regolarmente in Lega. Come noto il ragazzo tornerà in queste ore a Ferrara, dove termierà la stagione con la maglia della SPAL per poi aggregarsi al Napoli la prossima estate. “La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo ...

Calciomercato - il Napoli annuncia Petagna ma il suo esordio è rinviato : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – La società sportiva calcio Napoli ufficializza l’acquisto di Andrea Petagna, ma prima della fine del campionato l’attaccante non vestirà la maglia azzurra. Petagna terminerà difatti la sua stagione a Ferrara per poi raggiungere gli azzurri a giugno. “La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Andrea Petagna e contestualmente di averlo girato in prestito alla ...

