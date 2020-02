Calcio a 5, Qualificazioni Mondiali 2020: Italia-Portogallo, sfida da dentro o fuori a Póvoa de Varzim (Di domenica 2 febbraio 2020) dentro o fuori. La Póvoa de Varzim Municipal Hall sarà teatro quest’oggi (alle ore 18.00) della super sfida del Gruppo A dell’Elite Round delle Qualificazioni ai Mondiali 2020 di Calcio a 5 tra Italia e Portogallo. La Nazionale di Alessio Musti è chiamata al match con i padroni di casa in un confronto che deciderà il destino dei nostri portacolori in vista della fase finale iridata. La formazione tricolore, dopo aver peccato in termini di concretezza nel primo incontro con la Finlandia (terminato sul 2-2), si è riscattata contro la Bielorussia, sconfitta per 5-3. Una prestazione di grande qualità quella della compagine tricolore che, visto anche il sorprendente pareggio tra i lusitani e i finlandesi (2-2), guidano la graduatoria con gli stessi punti dei portoghesi (4), ma con una differenza reti migliore, mentre la selezione nordica è con 2 punti. L’unica certezza ... oasport

