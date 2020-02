Calcio a 5, Italia sconfitta 4-1 dal Portogallo ed estromessa dai Mondiali 2020 (Di domenica 2 febbraio 2020) La Póvoa de Varzim Municipal Hall ha tutti i crismi della “Caporetto” della Nazionale Italiana di Calcio a 5 impegnata nell’Elite Round delle Qualificazioni ai Mondiali 2020. Gli azzurri sono stati sconfitti 4-1 dal Portogallo (padrone di casa) per effetto delle realizzazioni di Fabio Cecilio, di Pany “Anilton” Varela e della doppietta di Ricardinho. La marcatura di Sergio Romano, negli ultimi scampoli di partita, non cambia la storia e vale un’amara eliminazione dalla fase finale iridata. PRIMO TEMPO – Lo spirito lusitano è di tutt’altra pasta rispetto a quello Italiano fin dai primi secondi di gioco. I padroni di casa aggrediscono con ordine, mentre gli azzurri sembrano frenati dalla tensione. Ricardinho, dopo 2′, scalda i guantoni di Mammarella, più volte chiamato in causa dai portoghesi. Al 4′ è miracoloso l’estremo ... oasport

