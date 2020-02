Calcio a 5, Italia fuori dai Mondiali. Ma il ct Musti è sereno: “Perse solo 2 partite su 14. Ora un ricambio generazionale verso il 2022” (Di domenica 2 febbraio 2020) L’Italia è fuori dai Mondiali 2020 di Calcio a 5: fatale la sconfitta odierna subita dagli azzurri per mano del Portogallo, che si è imposto per 4-1. A fine gara ha parlato il commissario tecnico della Nazionale Italiana, Alessio Musti, che ha analizzato tutto il percorso degli azzurri in queste qualificazioni. Così al sito federale il CT Alessio Musti: “Dispiace, perché comunque abbiamo avuto un buon percorso fin qui. Il girone si è complicato con il doppio exploit della Finlandia, con noi e col Portogallo. Ci siamo ritrovati alle strette e comunque sapevamo che i lusitani fossero più forti di noi. Non abbiamo retto l’urto emotivo della partita. Della gara di oggi c’è poco da dire, nel cammino invece ci mancano i punti con la Finlandia”. Il tecnico guarda il bicchiere mezzo pieno: “Si è chiuso qui un anno di lavoro, abbiamo iniziato un percorso ed è complicato rigenerare e ... oasport

