Bundesliga, Paderborn-Wolfsburg: probabili formazioni, pronostico e quote (Di domenica 2 febbraio 2020) Bundesliga, Paderborn-Wolfsburg: probabili formazioni, pronostico e quote Paderborn-Wolfsburg sarà il posticipo della 20esima giornata di Bundesliga. Calcio d’inizio previsto domenica 2 febbraio alle ore 18:00 alla Benteler-Arena di Paderborn. Il Paderborn ora occupa l’ultima posizione in classifica con 15 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in trasferta contro il Friburgo per 0-2. Non male il momento di forma dei nerazzurri, i quali però restano comunque fortemente a rischio retrocessione.Segui Termometro Politico su Google News Il Wolfsburg è undicesimo in graduatoria con 24 punti e arriva dalla sconfitta pattuita in casa contro l’Hertha Berlino per 1-2. Molto male i lupi ultimamente, come testimoniano le tre sconfitte dalle quali provengono. Continuando così, l’Europa rischia di diventare un miraggio. La classifica aggiornata alla ... termometropolitico

